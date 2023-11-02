США пообещали обеспечить участие РФ на АТЭС с учетом санкций

США будут работать над обеспечением надлежащего участия российской делегации в саммите АТЭС в Сан-Франциско, но при учете санкций. Соответствующее заявление сделали представители Государственного департамента Штатов, их слова передают РИА Новости .

В госоргане заявили о том, что будут проводиться работы над обеспечением надлежащего участия представителей всех государств саммита, и РФ не является исключением.

В то же время, представитель отметил, что США четко дают понять российской стороне, что участие в саммите будет проходить в соответствии с американским законодательством и с учетом санкционных ограничений.

Когда представителей спросили о том, известно ли им, кто будет представлять российские интересы в ходе мероприятия, там ответили, что ведомство не располагает актуальной информацией по этому вопросу.