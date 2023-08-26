США попытаются «точно установить» причины крушения самолета Пригожина

В четверг, 24 августа Байден заявил, что его не удивило падение самолета с Пригожиным на борту. Тогда же он сказал, что пока не знает деталей катастрофы. Когда журналисты спросили американского лидера, считает ли он правительство РФ причастным к инциденту, он ответил, что в стране происходит мало того, «за чем не стоит Путин».

В российском МИД слова Байдена расценили, как пренебрежение по отношению к дипломатическим нормам.

В пятницу, 25 августа официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Штаты считают Пригожина погибшим в результате происшествия, но не видят доказательств в пользу теории о том, что самолет был сбит ракетой с земли.