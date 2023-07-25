США поставили Украине снаряды для NASAMS и HIMARS в новом пакете военной помощи

Пентагон представил новый пакет военной помощи Украине. Список с военной техникой и боеприпасами, которые получат ВСУ, опубликован на официальном сайте Минобороны США.

Так, очередной пакет военной помощи составил порядка 400 млн долларов. В него вошли боеприпасы для систем противовоздушной обороны и бронетехника, а именно – снаряды для ЗРК Patriot, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70, противотанковые комплексы Javelin, а также снаряды для NASAMS и HIMARS.

Также украинским военным передадут 32 БТР Stryker, американские БПЛА Hornet, приборы ночного видения, запчасти, тепловизоры и патроны к стрелковому оружию.

Западные страны с начала спецоперации РФ на Украине активно поддерживают ВСУ, поставляя на вооружение технику натовского образца, боеприпасы, оружие.

В апреле 2022 года Министерство иностранных дел России направило ноту протеста всем государствам, которые оказывают военную помощь Киеву.

Ранее официальные лица России, в том числе президент Владимир Путин, заявляли, что любая западная техника на территории Украины будет являться законной целью для ВС РФ.

По словам врио губернатора ДНР Дениса Пушилина, российские военные уничтожили порядка 30% техники, поставленной для ВСУ странами Запада.