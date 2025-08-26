США потратят на борьбу с мигрантами $100 млн

Агентство иммиграции и таможенного контроля Соединенных Штатов (ICE) планирует масштабное обновление автопарка. На эти цели будет выделено порядка $100 млн США, сообщает Independent.

Средства пойдут на приобретение и оснащение нескольких тысяч внедорожников, которые будут задействованы в операциях по противодействию нелегальной миграции.

Как сообщает источник, автомобили будут специально модифицированы для нужд правоохранительных ведомств. Их комплектация будет включать спецсигналы (сирены и фары), аппаратуру громкой связи, тонированные стекла, а также защищенные сейфы для хранения оружия. Помимо этого, транспортные средства получат дополнительное оснащение, такое как тактические чехлы на сиденья. Общая стоимость проекта, которая ляжет на плечи налогоплательщиков, оценивается в указанную сумму.

Ранее сообщалось о том, что во Флориде мигранты устроили голодовку.