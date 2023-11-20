США потребовали от хуситов освободить экипаж израильского судна

Соединенные Штаты воспринимают захват судна из Израиля хуситами в Красном море, как серьезное нарушение международных прав. Вашингтон требует незамедлительного освобождения членов захваченного экипажа. Соответствующее заявление сделал официальный представитель американского государственного департамента Мэттью Миллер, его слова передают РИА Новости .

В ходе последнего брифинга, Миллер заявил, что данный захват является грубым нарушением международного права. От лица Соединенных Штатов он выдвинул требование немедленно освободить судно и его экипаж.

Он также подчеркнул, что при наличии необходимости, американские власти готовы консультироваться с союзниками и партнерами по ООН по вопросу последующих шагов в налаживании связи для переговоров по ситуации.