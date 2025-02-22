Администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине отозвать проект резолюции Организации Объединённых Наций, в котором осуждается специальная военная операция России, и заменить его на американский вариант. Однако Украина не согласилась с этим предложением, сообщает Washington Post.

В публикации Washington Post сообщается, что изначально Вашингтон потребовал внести изменения в формулировки украинского проекта, добавив в него элементы, связанные с «пророссийскими» силами. Затем Соединённые Штаты предложили полностью заменить документ.

Один из украинских чиновников сообщил газете, что предложенный США вариант получился «весьма лаконичным» и содержит «совершенно новые формулировки».

Как сообщает WP, некоторые государства выразили мнение, что этот документ скорее напоминает призыв к России проявить сдержанность, а не к установлению мира.

По информации из источников издания, Владимир Зеленский распорядился, чтобы Министерство иностранных дел Украины оставило согласованный текст резолюции без изменений.

Стоит отметить, это не первый случай, когда Вашингтон демонстрирует свою миролюбивую позицию по отношению к Москве за уходящую неделю. Так, в четверг стало известно, что США впервые с начала спецоперации не поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.

В этом документе содержится требование о немедленном, полном и безоговорочном выводе всех вооружённых сил с территории постсоветской республики. При этом в резолюции не упоминается право народов на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН.

Ранее сообщалось, что РФ предложила правку в проект резолюции США по Украине.