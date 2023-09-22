США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины

Соединенные Штаты требуют от Польши объяснений касаемо прекращения оказания поддержки Украине. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Пентагона.

Источник сообщил агентству, что натянутые взаимоотношения Киева и Варшавы еще не привели к последствиям в виде «трещин», но польская позиция в отношении помощи украинцам остается нечеткой.

Анонимный европейский дипломат рассказал Bloomberg, что польские представители заверили украинцев в том, что Варшава продолжит оказывать поддержку Киеву, но уменьшит объемы помощи. Он также подчеркнул, что полное прекращение помощи от Польши подорвало бы «единство НАТО».

Взаимоотношения государств значительно осложнились в последнее время на фоне эмбарго в отношении зерна из Украины. Недавно украинский замминистра экономики Тарас Качка заявил, что в скором времени Киев введет эмбарго на некоторую польскую продукцию в ответ на продление запрета на экспорт украинского зерна.