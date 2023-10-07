США предложили Польше отдать Украине Patriot взамен на «Железный купол»

В Вашингтоне предложили Варшаве передать Киеву американский зенитный ракетный комплекс Patriot взамен на зенитную ракетную систему с потенциалом нестратегической противоракетной обороны «Железный купол».

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на американского сенатора Криса Ван Холлена. По данным издания, политик выступил с таким предложением на закрытом брифинге в верхней палате Конгресса с представителями Пентагона. Как они отреагировали на эту инициативу, неизвестно.

На данный момент на вооружении США состоят две батареи ПРО «Железный купол» израильско-американского производства. Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон планирует закупить еще три такие системы.

Система «Железный купол» предназначена для оперативного перехвата реактивных снарядов, мин и ракет малого радиуса действий. Ее регулярно применяют ВС Израиля, когда обостряется конфликт с Палестиной.

Системы ПВО Patriot американского производства предназначены для прикрытия крупных административно-промышленных центров, военно-морских и военно-воздушных баз от всех существующих средств нападения.