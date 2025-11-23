США представили мирный план по Украине из 26-28 пунктов

Американская администрация разработала комплексный план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 26-28 пунктов в зависимости от версии документа. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, отметивший значительный прогресс в ходе переговоров с украинскими представителями в Женеве (материал есть у ТАСС ).

По словам главы американской дипломатии, основной целью переговорного процесса стало сокращение количества нерешенных вопросов в рамках предложенной инициативы. Рубио констатировал существенное продвижение в обсуждении документа, сравнивая с позициями недельной давности, хотя признал необходимость дальнейшей работы над соглашением.

Инициатива Вашингтона встретила неоднозначную реакцию на международной арене. Как сообщили 22 ноября лидеры стран Европейского союза, они не согласны с отдельными положениями американского плана и настаивают на его доработке. Издание Bild со ссылкой на информированные источники распространило информацию о серьезной озабоченности правительства ФРГ данной инициативой и начале разработки дипломатических контрмер.

Согласно данным западных СМИ, ознакомившихся с содержанием документа, план предусматривает признание Соединенными Штатами и другими странами суверенитета Российской Федерации над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых потребуется отказаться Украине. В обмен Киев получит гарантии безопасности от США и европейских государств.

Портал Axios со ссылкой на американского чиновника уточнил, что в рамках предлагаемого урегулирования линия соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, при этом Россия должна вернуть Украине некоторые районы. Документ также предполагает значительное сокращение украинской армии, лишение ее вооружений большой дальности, запрет на размещение иностранных войск и придание русскому языку статуса государственного. По информации агентства Bloomberg, план включает отмену санкционных мер в отношении России.

Ранее стало известно, что США обвинили Украину в разглашении тайных деталей мирного плана.