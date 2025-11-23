Утечка в СМИ: США обвинили Украину в разглашении тайных деталей мирного плана

На дипломатическом фронте разразился скандал: представители администрации США прямо во время переговоров с Украиной в Женеве обвинили украинскую делегацию в утечке в американские СМИ конфиденциальных деталей мирного плана урегулирования.

Как сообщает портал Axios со ссылкой на собственные источники, американская сторона представила конкретный документ, но вместо закрытого обсуждения его содержание почти мгновенно появилось в прессе.

Американская сторона указала, что подобные действия разрушают доверие между переговорщиками, затрудняют поиск компромиссов и позволяют противникам мирного процесса заранее готовить контрмеры.

При этом, что особенно важно, Вашингтон продемонстрировал гибкость, выразив готовность учесть замечания украинской стороны и скорректировать предложенный план.

Параллельно стало известно, что европейские союзники разработали альтернативный подход, предлагая отложить территориальные вопросы на период после прекращения огня. Контрплан от ЕС включил в себя 24 ключевых пункта.