США предупредили Россию об ограничениях в случае выхода из зерновой сделки

Советник американского президента по нац. безопасности Джейк Салливан выдал предупреждение России о том, что последует за ее решением о выходе из зерновой сделки. Заявление Салливана передает CBS .

Он заявил, что в случае прекращения сделки, остальные страны решат, что РФ отвернулась от стран Юга, Африки и Азии, которые нуждаются в продовольствиях по доступным ценам. Советник считает, что в таком случае РФ придется столкнуться с большим количеством «дипломатических издержек».

Несмотря на это он заявил, что США готовятся к любому из возможных раскладов, и тесно сотрудничают с Украиной по этому вопросу.

Недавно лидер Турции Эрдоган заявил, что российский президент Путин согласился на продление сделки, несмотря на то, что требования, выдвинутые РФ, не были выполнены.