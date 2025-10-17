США придержат «Томагавки» для себя, заявил Трамп

Общаясь с прессой в Белом доме, он подчеркнул, что Соединенные Штаты, несмотря на значительные запасы, должны в первую очередь заботиться о собственной безопасности.

Глава государства отметил, что Вашингтон не может позволить себе истощать собственные арсеналы.

«Нам в США самим нужны ракеты Tomahawk. У нас их много, но они нам нужны», — заявил Трамп.

Также американский лидер сообщил, что обсуждал этот чувствительный вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее политолог Колташов заявил о том, что Трампа тревожит возможный ответ России в Латинской Америке.