США придержат «Томагавки» для себя, заявил Трамп
Трамп усомнился в поставках «Томагавков» Украине, ссылаясь на интересы США
Президент США Дональд Трамп высказал сомнения относительно целесообразности передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.
Общаясь с прессой в Белом доме, он подчеркнул, что Соединенные Штаты, несмотря на значительные запасы, должны в первую очередь заботиться о собственной безопасности.
Глава государства отметил, что Вашингтон не может позволить себе истощать собственные арсеналы.
«Нам в США самим нужны ракеты Tomahawk. У нас их много, но они нам нужны», — заявил Трамп.
Также американский лидер сообщил, что обсуждал этот чувствительный вопрос с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее политолог Колташов заявил о том, что Трампа тревожит возможный ответ России в Латинской Америке.