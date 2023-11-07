США ушли от прямого ответа, приглашена ли РФ в Сан-Франциско на саммит АТЭС

Вашингтон передал российской стороне приглашение на предстоящий саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско в ноябре 2023 года, информирует ТАСС со ссылкой на старшее должностное лицо страны в организации Мэтта Мюррея.

В ходе брифинга журналисты отдельно осведомились у Мюррея, приглашена ли АТЭС российская сторона. На что тот предпочел уйти от прямого ответа.

«Соединенные Штаты пригласили все экономики-участницы на встречу лидеров», — ответил чиновник.

В то же время Мюррей добавил, что США, являясь принимающей стороной международного форума, действует в соответствии с духом и принципами АТЭС, опираясь на американские законодательные нормы, которые «включают в себя учет санкций».