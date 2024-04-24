США пригрозили «закрутить гайки» энергетическому сектору РФ

Замглавы Минэнерго США Джеффри Пайетт анонсировал новые антироссийские санкции, которые, в числе прочих, коснутся проектов «Восток Ойл» и «Якутский СПГ», передает телеканал CNN.

Предыдущий пакет энергетических санкций США был введен в феврале нынешнего года. Рестрикции затронули почти 100 российских компаний энергетического сектора, производства Сжиженного природного газа, угля, а также контейнероперевозок.

Теперь же, по словам Пайетта, Вашингтон намерен сконцентрироваться на перспективных российских энергетических проектах.

📝 «Мы продолжим закручивать гайки и продолжим вводить санкции в отношении широкого круга компаний, задействованных в развитии ключевых проектов в сфере энергетики, а также будущих проектов в этой сфере и связанной с ними инфраструктуры», – заверил Пайетт.

Ранее сообщалось, что Суд Европейского союза принял решение снять с экс-члена «Альфа банка» и российского бизнесмена Михаила Фридмана персональные санкции. Предприниматель в течение двух лет добивался отмены ограничений.