Суд Евросоюза снял санкции с Фридмана

Суд Европейского союза (ЕС) принял решение снять с экс-члена «Альфа банка» и российского бизнесмена Михаила Фридмана персональные санкции. Предприниматель в течение двух лет добивался отмены ограничений.

Ранее Фридмана обвиняли в том, что он поддерживает президента России Владимира Путина и начало специальной военной операции РФ на Украине. Ограничения в отношении бизнесмена были введены в феврале 2022 года. С 2013-го года он проживал в Великобритании.

После того, как Фридман попал под санкции, бизнесмен утверждал, что его привычная жизнь «разрушилась». Адвокаты бизнесмена отмечали, что ограничения со стороны ЕС не были ничем обоснованы.

Фридман также попал в августе 2023-го года под санкции США. В «черный список» его вместе с Петром Авеным внес Минфин США.

Фридман является членом совета директоров «Альфа-банка» до 1 марта 2022-го года. Ранее СМИ сообщали, что в октябре 2023 года он переехал в Израиль. В «Альфа-групп» сообщили, что бизнесмен планирует посещать Россию.

Ранее депутат Василий Пискарев заявил, что в Евросоюзе преследуют наблюдавших выборы в России иностранных политиков.