США призвали Иран не вмешиваться в обострившуюся ситуацию на Ближнем востоке

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби призвал иранские власти оставаться «сдержанными» на фоне обострение конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом представитель Белого дома сообщил в эфире телеканала CNN. Кирби отметил, что США посылают Ирану «решительное предупреждение». Его слова приводит агентство ТАСС.

«Мы, конечно, будем действовать, если придется, чтобы защищать наши войска и объекты <...>. Это решительное предупреждение, которое Ирану необходимо усвоить <...>. Мы серьезно относимся к нашим интересам национальной безопасности в регионе, поэтому президент [США Джо Байден] задействовал две ударные группы авианосцев», – заявил Кирби.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября после того, как боевики палестинской радикальной группировки ХАМАС выпустили по региону от 2,5 до 5 тысяч ракет. В этот день хамасовцы также вторглись в южную часть государства и взяли в заложники более 200 человек, в том числе граждан других государств.

25 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о причастности Ирана к нападению ХАМАС на страну. Как отметили представители структуры, Тегеран готовил боевиков, обучал их и совершал «подстрекательские» действия в интернете, которыми подталкивал радикалов начать атаку.

В последние несколько дней базы США на Ближнем Востоке подвергаются атакам. 29 октября телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники сообщил, что американскую базу, которая расположена у месторождения нефти на востоке Сирии, атаковали беспилотниками. Кроме того, два раза базы США, расположенные в Ираке, были обстреляны.