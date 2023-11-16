США продолжат поставлять оружие на Тайвань

Официальный представитель Пентагона и Государственного департамента США Джон Кирби заявил, что Вашингтон продолжит поставлять оружие на Тайвань. Об этом он сообщил на брифинге в четверг, 16 ноября.

Он подчеркнул, что США продолжают выступать за мир в Тайваньском проливе и в то же время не поддерживают независимость Тайваня.

«Президент Байден дал ясно понять председателю Си, что мы не хотим конфликта, мы хотим мира и стабильности в Тайваньском проливе», – сказал Кирби.

Он напомнил, что США будут поддерживать остров вооружением в рамках закона «Об отношениях с Тайванем».

В среду, 15 ноября, президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу. Китайский лидер прибыл в Сан-Франциско для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как сообщали ранее в Белом доме, встреча двух лидеров в том числе была посвящена обсуждению тайваньского вопроса. По информации агентства Bloomberg, Си Цзиньпин дал четко понять, что Тайвань является частью Китая, который, в свою очередь преследует цель мирного воссоединения с островом. Несмотря на это, подчеркивал руководитель КНР, страна готова применить силу при необходимости.