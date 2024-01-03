США прокомментировали информацию о причастности Израиля к теракту в Иране
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Соединенным Штатам не известно достоверно, кто именно совершил теракт в Иране. Соответствующее заявление сделал координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает информационное агентство РИА Новости.
В ходе последнего брифинга, Кирби заявил, что Штатам неизвестно, кто на самом деле стоит за совершенным терактом. В то же время он заявил, что Вашингтон не считает, что к данному взрыву каким-либо образом причастен Израиль. По словам координатора, у Соединенных Штатов нет информации о произошедшем и ответственном за это.
Накануне президент РФ Владимир Путин отправил послание верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту восточного государства Эбрахиму Раиси. Там он выразил соболезнования после теракта в Кермане.