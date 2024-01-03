США прокомментировали информацию о причастности Израиля к теракту в Иране

В ходе последнего брифинга, Кирби заявил, что Штатам неизвестно, кто на самом деле стоит за совершенным терактом. В то же время он заявил, что Вашингтон не считает, что к данному взрыву каким-либо образом причастен Израиль. По словам координатора, у Соединенных Штатов нет информации о произошедшем и ответственном за это.

Накануне президент РФ Владимир Путин отправил послание верховному руководителю Ирана Али Хаменеи и президенту восточного государства Эбрахиму Раиси. Там он выразил соболезнования после теракта в Кермане.