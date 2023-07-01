США провели учения с макетами С-300 в Западной Верджинии

США провели учения с макетами зенитных ракетных систем, напоминающих российские C-300 и C-400, а также дронов–камикадзе по подобию «Герани-2», родом из РФ. О проведении учений на территории Западной Верджинии сообщило издание The Drive .

Там рассказали, что на учениях можно было разглядеть неопрятный макет, напоминающий ракетную систему из РФ, прикрепленную к прицепу. Журналисты отмечают, что на макете были изображены оранжево–черные полосы и звезда в центре. Они отметили практически полную идентичность с российскими системами.

Учения проводились 16 июня в штате Западная Вирджиния. Согласно официальным заявлениям, на учениях были отработаны действия с участием вооруженной группы, находящейся в другой стране. Известно также, что помимо американцев, в учениях участвовали военные из Польши, Великобритании, Латвии и Литвы.