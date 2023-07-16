США разрешат Европе обучать украинских пилотов управлению F-16

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США разрешит союзникам в Европе обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16. Соответствующее заявление Салливан сделал в интервью для телеканала CNN .

Советник сообщил, что президент одобрил данную инициативу. Салливан подчеркнул, что Штаты обеспечат союзников всеми нужными средствами для обучения ВСУ так скоро, как Европа будет к этому готова.

По расчетам советника, союзникам США потребуется несколько недель на организацию необходимых мероприятий и тренировочного оборудования для пилотов.

Недавно поступала информация, что ВСУ не имеют в распоряжении нужного оружия для контрнаступления. В США считают, что нужно было еще год назад передать украинцем оружие, которое поставляется им сейчас.