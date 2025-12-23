США решили присвоить себе нефть с перехваченных венесуэльских танкеров

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона оставить себе нефть с захваченных венесуэльских судов. Об этом американский лидер сообщил в понедельник, 22 декабря, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго, расположенном неподалеку от Уэст-Палм-Бич во Флориде.

По словам главы Белого дома, нефть, изъятая с захваченных венесуэльских танкерных судов, будет либо реализована на рынке, либо отправлена в американский стратегический запас.

«США оставят себе нефть с перехваченных венесуэльских танкеров», – отметил Трамп.

На шестой день морской блокады Венесуэлы, инициированной президентом США Дональдом Трампом, регион столкнулся с серьезными трудностями. По данным The Wall Street Journal, нехватка топлива для сельскохозяйственных нужд привела к острому продовольственному дефициту на острове. В то же время, на Кубе также возникли серьезные проблемы в энергетической системе, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

22 декабря военные корабли США перехватили третий танкер у венесуэльских берегов. Торговое судно направлялось в страну для загрузки топлива.