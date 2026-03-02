Философ: действия Трампа на Ближнем Востоке — последний звонок для России

Нападение США и Израиля на Иран, в ходе которого было фактически уничтожено все военно-политическое и религиозное руководство суверенной страны, стало, по мнению философа Александра Дугина, историческим рубежом. В эфире своей программы на радио Sputnik он заявил : мир окончательно перешагнул точку невозврата. Прежний миропорядок, где хоть как-то действовали законы и приличия, рухнул. Теперь правит голое право силы: «если могу, то и делаю».

Дугин подчеркивает, что действия Дональда Трампа — не случайный всплеск агрессии, а последовательная неоконсервативная политика. Америка бьет по тем же целям, что и при Байдене, Обаме и Клинтоне, просто теперь более цинично и открыто. И это, по мнению философа, последний звонок для России.

По его словам, под ударом оказываются союзники Москвы: Венесуэла, Сирия, Куба, «Хезболла» и сам Иран. Если США позволяют себе так поступать с ними, и это сходит с рук, то кто даст гарантию, что завтра на переговорах с американскими эмиссарами не попытаются провернуть аналогичную операцию по смене режима уже в России? Единственный аргумент — ядерное оружие. Но Дугин сомневается, готов ли Кремль применить его в критической ситуации, ведь Москва избегает радикальных шагов, а Запад уже привык сомневаться в решимости России реализовать свои угрозы.

Философ резюмировал, что мир вступил в эпоху, где все позволено, и Россия должна сделать выводы из иранской трагедии, пока не стало слишком поздно. При этом философ призывает к сдержанности в оценках — но скорее для того, чтобы холодный разум помог избежать горячей войны.

Ранее Трамп пригрозил Ирану мощными ударами и анонсировал важное заявление.