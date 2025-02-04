США снова начали поставлять оружие Украине

Власти США приостанавливали выделение помощи Украине, однако недавно снова ее возобновили. Теперь Вашингтон опять обеспечивает Киев оружием. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

«Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, прежде чем возобновиться в выходные», — говорится в публикации.

Источники утверждают, что изначально команда Трампа собиралась полностью прекратить поставки вооружений Украине.

По данным агентства, в администрации президента США Дональда Трампа до сих пор идут споры по поводу того, какими должны быть объемы военной помощи ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что Трамп обвинил Байдена в раздаче денег американцев Украине.