Трамп обвинил Байдена в раздаче денег американцев Украине

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот не требовал от ЕС увеличения объема финансирования Украины, а просто «раздавал деньги американских налогоплательщиков».

Вашингтон потратил на помощь Украине почти $300 млрд, а ЕС — на $200 млрд меньше. Это связано с тем, что Байден не требовал от них большего, заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.

В настоящее время его команда проводит переговоры с европейскими партнерами с целью уравнять их вклад с вкладом со стороны США.

Ранее сообщалось о том, что Трамп новыми тарифами обвалил рынки криптовалют.