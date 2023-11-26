США снова развернут в Азии ракеты средней дальности

Сообщается, что соответствующие меры будут предприняты Штатами в рамках усилий по сдерживанию китайской стороны от потенциального вторжения в Тайвань. В то же время, Флинн отказался от уточнения информации о локации и времени, в которых будут размещены новые американские снаряды. Он подчеркнул, что речь идет об ограниченном количестве «Томагавков» американского производства и ракет SM-6.

Недавно заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты занялись размещением подобных ракет на территории Европы и Азии, несмотря на то, что они запрещены ДРСМД.