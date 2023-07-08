США сообщили о ликвидации задекларированных запасов химического оружия. Об этом сообщил американский журнал Associated Press со ссылкой на лидера республиканской партии в сенате Митча Макконела.

Как сообщил Макконел, последние запасы оружия, находящиеся на военной базе в Кентукки, были уничтожены. Были уничтожены ракеты, содержащие нейро-паралитическое вещество. Уничтожение запасов в Кентукки стало завершающим этапом для кампании по уничтожению химических боеприпасов. На момент окончания холодной войны, объем запасов составлял более 30 тысяч тонн.

Как рассказал Макконел, подобное оружие было участником самых страшных эпизодов в истории человечества. Он назвал их использование «пятном в истории» и заявил, что сегодня Штаты исполнили свое обещание, уничтожив запасы полностью.

Незадолго до этого, директор разведки РФ Сергей Нарышкин сообщал, что правительство США готовит новую провокацию с использованием химического оружия для дискредитации сирийского правительства.