США стоит перед выбором: поддерживать Украину деньгами или НАТО кровью

Соединенные Штаты находятся перед выбором: поддерживать Украину денежными средствами сейчас или государства-члены НАТО кровью позже. Соответствующее заявление сделал координатор американского Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, его слова передает издание РИА Новости .

Таким образом Кирби ответил всем сторонникам прекращения финансирования Украины со стороны Штатов. Представитель Белого дома обратился к тем, кто думает, что цена поддержки Киева является слишком высокой. Он предупредил, что в случае отказа от поддержки Украины, Соединенным Штатам придется поплатиться не только своими средствами, но и кровью.

Недавно президент США Джо Байден заявил о том, что РФ нападет на государства-члены НАТО в случае, если одержит победу в конфликте на территории Украины.