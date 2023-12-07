США стоит перед выбором: поддерживать Украину деньгами или НАТО кровью
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Соединенные Штаты находятся перед выбором: поддерживать Украину денежными средствами сейчас или государства-члены НАТО кровью позже. Соответствующее заявление сделал координатор американского Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, его слова передает издание РИА Новости.
Таким образом Кирби ответил всем сторонникам прекращения финансирования Украины со стороны Штатов. Представитель Белого дома обратился к тем, кто думает, что цена поддержки Киева является слишком высокой. Он предупредил, что в случае отказа от поддержки Украины, Соединенным Штатам придется поплатиться не только своими средствами, но и кровью.
Недавно президент США Джо Байден заявил о том, что РФ нападет на государства-члены НАТО в случае, если одержит победу в конфликте на территории Украины.