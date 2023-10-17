США требуют от Израиля стратегию после свержения ХАМАС

Администрация американского президента Джо Байдена давит на Израиль на протяжении нескольких последних дней, требуя от государства конкретики в вопросах стратегии после победы над движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщило издание Times of Israel со ссылкой на источник в американском правительстве.

Сообщается, что администрация лидера Соединенных Штатов давила на Израиль и требовала конкретной стратегии на следующий день после достижения цели Израиля – свержение ХАМАС в Газе.

Источник издания заявил, что без стратегии от Израиля, «ЦАХАЛ, скорее всего, увязнет в Газе» на неопределенный отрезок времени.

Экс-министр обороны Израиля Бенни Ганц и его соратник по фракции Гади Айзенкот, в свою очередь, сообщили изданию, что потребовали создания стратегии выхода из сектора Газа после того, как пришли в израильское правительство.