США угрожают 30% пошлинами на весь импорт из ЕС с 1 августа

Президент США Дональд Трамп может в ближайшие дни объявить судьбоносное решение по торговой сделке с Европейским союзом (ЕС), пишет газета Politico.

Отмечается, что американский лидер может либо принять соглашение с ЕС, либо ввести с 1 августа новые 30% пошлины на весь импорт из Европы. Эти меры станут дополнением к уже действующим 10-процентным тарифам на сталь, алюминий и автомобили, значительно усилив давление на европейских производителей.

По данным источников, переговоры между Вашингтоном и Брюсселем вышли на решающую стадию. Трамп положительно оценил их ход, однако европейские чиновники проявляют сдержанный оптимизм.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в срочном порядке призвала достичь договоренностей до 1 августа, чтобы избежать эскалации торгового конфликта.

В то же время европейский комиссар по торговле Марош Шефчович подтвердил разработку ответных мер в случае решения США. Они включают список американских товаров на €72 млрд ежегодного импорта, который может подвергнуться ответным пошлинам. Среди потенциальных целей — сельхозпродукция, техника и химическая продукция из США.

Ранее специалист по Китаю Николай Котляров спрогнозировал сроки решения спорных вопросов в рамках торговой войны с США.