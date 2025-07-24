Торговая война с США: специалист по Китаю спрогнозировал сроки решения спорных вопросов

Специалист по Китаю Николай Котляров высказал мнение, что заключение торгового соглашения между США и Китаем требует длительного времени по причине согласования множества условий, сообщил портал Pravda.Ru.

Эксперт обратил внимание, что конфликт между Китаем и США возник не за короткий период. Американским экономистам не нравится, что Китай предлагает потребителям дешевые китайские товары. США обвиняют Китай в демпинге. В Пекине реагируют на критику и напоминают о роли Вашингтона в формировании конечной стоимости товаров.

«Стоимость с добавленной обработкой в Китае товара составляет 8–12%, остальное все — это американские компании, которые выносили производство в Китай, сами и наживаются и потом через офшоры все это на американском рынке продают», — пояснил специалист.

Эксперт пояснил точку зрения на примере продукции Apple. Так, ориентировочная себестоимость iPhone — $50–70. Однако американские пользователи приобретают товары за тысячи долларов. Специалист по Китаю также обратил внимание на одну закономерность. Так, президент США Дональд Трамп повышает пошлины. Следом американские компании их отменяют. Например, так произошло в 2019 году.

«Это торговое соглашение, там условия поставок. Если это большой договор, то там по каждой спорной торговой позиции надо прописывать условия доступа на рынок китайских товаров», — уточнил специалист.

Эксперт уверен, что Китай не согласится на большие уступки. Во многих компаниях есть американские инвесторы, что также учтет Пекин. Конфликт между странами начался около 10 лет назад. Николай Котляров уверен, что разрешить спор при помощи единственной сделки не выйдет.

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