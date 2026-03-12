США уходят с позором? Советник Хаменеи объявил о победе над Вашингтоном

Старший советник верховного главнокомандующего ВС Ирана генерал-майор Яхья Рахим Сафави сделал громкое заявление, в котором фактически объявил о военном поражении США в Персидском заливе. По его словам, Вашингтон не просто проиграет, а полностью уйдет из региона, потеряв всякое влияние.

В интервью иранскому агентству IRNA Сафави жестко прошелся по заявлениям американского руководства. Он напомнил, что США ставили целью смену режима в Тегеране, но ничего не добились. Более того, призывы к бойцам КСИР сложить оружие остались лишь словами.

Особое внимание генерал уделил хвастовству президента Дональда Трампа, который ранее заявлял, что военно-морские силы Ирана уничтожены. Сафави парировал это утверждение прямым доказательством обратного: иранский флот не просто существует, а успешно провел боевую операцию, выпустив по авианосцу «Авраам Линкольн» гиперзвуковые и крылатые ракеты, дальность которых превышает тысячу километров. Именно после этого удара, по словам советника, американский авианосец был вынужден ретироваться.

При этом Сафави подчеркнул, что Тегеран остается миролюбивой силой, готовой к добрососедству и нацеленной на развитие всего региона Западной Азии.

Напомним, эскалация началась 28 февраля, когда США и Израиль нанесли серию ударов по иранским объектам. Операции получили названия «Эпическая ярость» (США) и «Рычащий лев» (Израиль). Дональд Трамп тогда буквально заявил, что «бомбы будут падать везде». В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание-4», атаковав израильскую территорию и американские базы в регионе.

Ранее сообщалось, что Вашингтон переходит к уничтожению иранской государственности.