США утроили частоту разведывательных полетов в районе Крыма с начала года

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО нарастили количество разведывательных полетов в районе Крыма втрое с начала 2023 года. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на данные с портала Flightradar24.

Сообщается, что за прошедшую неделю, западные разведывательные самолеты и БПЛА выполнили более 20 полетов в районе российского полуострова.

Уточняется, что 16 разведывательных вылетов из 21 были выполнены летательными аппаратами, принадлежащими Штатам.

В начале 2023 года в регионе коллективным Западом выполнялся примерно 1 полет в день. Сейчас это количество увеличилось до 3.

За сутки до атаки на штаб Черноморского флота со стороны украинских ВС, активность американских и западных разведывательных полетов возросла до 6 полетов за сутки.