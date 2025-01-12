Летевшие в из Москвы в Петербург пассажиры рассказали о коллапсе в Шереметьево

В связи с задержками рейсов в Пулково 12 января в московском аэропорту Шереметьево произошёл сбой в работе. Об этом в беседе с журналистами телеканала РЕН поведала одна из пассажирок, которая весь день пыталась добраться до Санкт-Петербурга.

Как утверждает женщина, авиакомпания в воздушной гавани северной столицы не предоставляла пассажирам питание и напитки, держа их впроголодь

«Все самолеты из Петербурга разворачивали в Москву. Тут коллапс. Не было трапа, чтобы выпустили из самолета. Потом не было автобуса, чтобы довезти до аэропорта. Сейчас в Шереметьево, снова досматривают. Когда прилетим, не знаю», — поделилась с с журналистами произошедшим пассажирка.

В связи с обильными снегопадами, которые сопровождались сильными ливневыми осадками, работа аэропорта Пулково была временно приостановлена. В результате неблагоприятной погоды 12 января было задержано около 50 рейсов.

По информации, предоставленной Северо-Западной транспортной прокуратурой, аэропорт Санкт-Петербурга дважды останавливал взлеты и посадки бортов, в общей сложности было задержано около 90 рейсов.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко проинформировал, что петербургский аэропорт Пулково возобновил прилет и вылет лайнеров в штатном режиме.