США увязли в Иране: эксперт объяснил, почему сорвалась поездка Трампа в Пекин

Визит Дональда Трампа в Китай, который должен был стать главным геополитическим событием этой весны, откладывается на неопределенный срок. Американский лидер планировал провести стратегически важные переговоры с Си Цзиньпином, способные серьезно повлиять на расклад сил в мире, однако теперь эти планы рухнули. Официальная версия — президенту нужно остаться в США из-за военной операции против Ирана, но эксперты видят за этим нечто большее: проигрыш иранской авантюры. Как поясняет Общественной Службе Новостей научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, вся логика визита строилась на том, что Трамп приедет в Пекин победителем.

По его словам, изначальный замысел был молниеносным: начать и завершить быструю войну с Ираном, привести к власти проамериканское руководство и уже тогда, с козырями в руках, торговаться с китайцами по своим транснациональным сделкам. Полетел бы Трамп в Китай триумфатором, диктующим условия, а не просителем.

Политолог пояснил, что тем не менее реальность внесла жесткие коррективы. Вместо блицкрига США и Израиль увязли в ближневосточном конфликте, который явно затягивается далеко за первоначальные прогнозы. Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти, фактически парализован, союзники демонстративно отказались посылать корабли на помощь, а Тегеран не собирается капитулировать. Более того, иранцы объединились вокруг флага перед лицом внешней агрессии, похоронив надежды на быструю смену режима.

По его мнению, отмена визита в Китай — это не просто корректировка графика, а символическое признание провала. Трамп рассчитывал приехать хозяином положения, а сейчас он вынужден тушить пожар, который сам же и разжег, не имея четкого плана выхода. В итоге Вашингтон надолго увязнет в Иране, а Пекин тем временем получает стратегическую паузу и дополнительные козыри. Для Китая, который сохраняет нейтралитет и даже отправляет гуманитарную помощь пострадавшим, этот сценарий — чистая выгода: главный конкурент увяз в песках Ближнего Востока и приедет договариваться уже не с позиции силы, а с позиции того, кому срочно нужен выход из кризиса.

