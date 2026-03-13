Трамп переключился на Китай: политолог раскрыла цель визита президента США в Поднебесную

Президент США Дональд Трамп анонсировал визит в Китай, который должен состояться в апреле 2026 года. Из соображений безопасности программа будет максимально сжатой — глава Белого дома посетит только Пекин. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Инна Рудая в беседе с «ФедералПресс» проанализировала возможные цели американского лидера и то, на какие уступки он может пойти ради диалога с Си Цзиньпином.

В последние недели Трамп ведет активную дипломатическую подготовку. С одной стороны, сигналы идут противоречивые: появляется информация о задержке поставок оружия Тайваню, что можно расценить как жест доброй воли в адрес Пекина.

«Создается впечатление, что Трамп готов идти на определенные уступки», – отметила эксперт.

С другой стороны, США инициировали расследование в отношении торговых практик 16 партнеров, включая Китай. Если нарушения подтвердятся, Вашингтон получит право вводить новые пошлины. Это классический переговорный прием: кнут и пряник в одном флаконе.

По мнению эксперта, несмотря на разногласия, обе стороны понимают: диалог на высшем уровне необходим для сохранения стабильности. Скорее всего, главной темой станет новое торговое соглашение.

Американские интересы в этой сделке выглядят вполне прагматично. Трамп наверняка будет настаивать на увеличении закупок китайской стороной сельхозпродукции из США. После введения пошлин Китай переориентировался на Бразилию и Аргентину, что больно ударило по фермерам в американской глубинке — традиционному электорату республиканцев.

Кроме того, США хотели бы продавать в Китай больше энергоресурсов. И отдельный пункт — возможная сделка с Boeing, которая станет ярким информационным поводом для Трампа дома.

«Наконец, Трамп, вероятно, рассчитывает, что китайская сторона заключит сделку с Boeing, что могло бы стать заметным информационным поводом», – поясняет Инна Рудая.

У Китая свой интерес: Пекин хочет снижения пошлин и сохранения доступа своих товаров на американский рынок. Также неизбежно всплывет тема Тайваня — китайская сторона вновь призовет США подтвердить приверженность политике «одного Китая».

Мировая повестка и военные кризисы тоже войдут в повестку, но, как полагает эксперт, дальше обмена позициями дело вряд ли зайдет.

Таким образом, апрельский визит Трампа в Пекин — это попытка стабилизировать отношения через ограниченные торговые договоренности. Стратегические противоречия никуда не денутся, но хотя бы один большой самолет (возможно, Boeing) стороны друг другу продать попробуют

