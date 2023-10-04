США ужесточат отношение к Украине

Соединенные Штаты перестанут оказывать поддержку Украине и начнут занимать более жесткую позицию во взаимоотношениях с ней в преддверии президентских выборов. Соответствующее заявление сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видео, опубликованном на видеохостинге YouTube .

Он отметил, что Штаты уже постепенно отдаляются от Украины, и будут отдаляться все сильнее, по мере приближения выборов. Как подметил Соскин, чем ближе будут выборы президента, тем жестче будет отношение США к Украине.

Соскин подчеркнул, что Запад поставляет очень мало боеприпасов украинским ВС, что уже сейчас сказывается на успехах Украины в боевых действиях.

Он прогнозирует украинским войскам отсутствие оружия и боеприпасов.

«Те крохи, которые сейчас дает Запад, пусть оставит себе», — заявил Соскин.

Он также заявил, что помимо финансирования, у украинских бойцов также нет и духовной готовности на прорыв. Соскин отметил, что слияние этих факторов вместе с понижением градуса мировой поддержки приводит к тому, что их активность на фронте снизилась.