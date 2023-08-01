США ужесточили правила безвизового въезда в страну для граждан Венгрии

США вдвое сократят срок действия электронных разрешений для лиц с венгерскими паспортами в рамках программы ESTA – до одного года, а также ограничат въезд одним разом, по сравнению с несколькими визитами в настоящее время, говорится в заявлении посольства США, распространенном во вторник.

Принятые меры объясняются соображениями безопасности. За десять лет в рамках упрощенной процедуры получения венгерского гражданства его получили около миллиона человек. В большинстве случае это граждане Украины и соседних стран.

В США считают, что венгры не озаботились проверкой этих граждан с достаточной тщательностью.

США критикуют Венгрию за отказ поддерживать Украину. Однако, по словам высокопоставленного представителя правительства США Bloomberg, новые меры по ограничению въезда в страну носят отдельный характер.

Тем не менее, отмечает агентство, заявление было сделано через день после того, как правящая партия Венгрии бойкотировала заседание парламента в понедельник, сорвав ратификацию вступления Швеции в НАТО.