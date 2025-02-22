В новом проекте резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не содержится обвинений в адрес России в развязывании конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Соединенные Штаты Америки, не став соавтором проекта антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, предложили свой нейтральный документ.

В новом проекте резолюции Генеральной Ассамблеи ООН выражено сожаление по поводу человеческих жертв в ходе «российско-украинского конфликта».

Напомним, 12 февраля состоялся полуторачасовой телефонный разговор между лидерами России и США. Уже шесть дней спустя в Саудовской Аравии состоялась встреча российской и американской делегаций. Как позже сообщил президент России, главной целью прошедшего в Эр-Рияде диалога являлось налаживание отношений между странами, которые оказывают влияние на мировую повестку.

Остался удовлетворен минувшим разговором и Трамп. На встрече с губернаторами американских штатов он заявил об «очень хорошем» диалоге с президентом России, но при этом высказал сожаление из-за итогов общения с украинской стороны.