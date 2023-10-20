Соединенные Штаты ответственны за смерти среди невиновных гражданских в палестино-израильском конфликте из-за того, что наложили вето на бразильский проект резолюции по ситуации в Газе. Об этом сообщается в редакционной статье издания Global Times .

Автор заявил, что американское вето было запятнано кровью огромного количества невиновных граждан, что является большой несправедливостью. В материале подчеркивается, что Соединенные Штаты очень часто говорят о правах человека, но раскрывают свою истинную личину, «когда дело доходит до насущного момента и попирается право многих граждан на жизнь».

Журналисты считают, что решение Штатов не только пошло наперекор основам морали, но и ударило по авторитету Совбеза ООН, негативно сказываясь на способности мирового сообщества оказать положительное влияние на данный конфликт.

Автор обвинил Соединенные Штаты в многочисленных смертях и заявил, что они не смогут уклониться от этой ответственности.