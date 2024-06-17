Экономическое сотрудничество и туризм: что Ким Чен Ын может предложить Путину

В ближайшие дни Владимир Путин посетит Северную Корею. Это можно считать ответным визитом, так как в прошлом году глава КНДР Ким Чен Ын наведывался в РФ и даже побывал вместе с российским президентом на космодроме Восточный.

Политолог Марина Силкина заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что предстоящая поездка — залог крепкой дружбы и сотрудничества на ближайшие годы.

«Учитывая последние тенденции, полагаю, что предметом обсуждения на встрече будут вопросы развития стратегического партнерства. Так, на недавнем заседании Совбеза ООН российская сторона предложила пересмотреть режим бессрочных санкции в отношении КНДР, и, скорее всего, этот вопрос тоже будет предметом обсуждений в ходе визита Путина», — пояснила Силкина.

По ее словам, Москва также может передавать Пхеньяну новейшие технологии. Актуальным является и развитие туризма в Северную Корею для россиян: школьники из Владивостока скоро должны отправиться в познавательный тур в это государство.

«Экономическое сотрудничество безусловно также важно, это и логистика, и сельское хозяйство, а также военно-техническое сотрудничество», — продолжила эксперт.

В столице КНДР Пхеньяне полным ходом идет подготовка к визиту Владимира Путина. На площади Ким Ир Сена в центре города состоится военный парад, военные самолеты уже перемещены на взлетную полосу, чтобы подготовиться к прилету российского президента.

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