США ввели безвизовый режим для Израиля

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в совместном заявлении сообщили, что Вашингтон ввел безвизовый режим для Израиля.

Иерусалим выполнил все условия для того, чтобы стать участником американской программы безвизового режима. Израиль стал 41-й государством, граждане которого смогут въезжать в США без визы.

Отмечается, что такая возможность у израильтян появится через два месяца. Для посещения Соединенных Штатов понадобится только биометрический паспорт.

25 сентября министр иностранных дел Израиля Эли Коэн анонсировала возможность посещать Америку без визы. По ее словам, для таких поездок гражданам нужно заполнить специальную онлайн-форму, а также заплатить 21 доллар. После этого в течение 72 часов граждане получат соответствующее разрешение на въезд.

В американской программе безвизового режима также участвуют Австралия, Испания, Франция, Великобритания, Швейцария, Польша, Южная Корея, Япония.