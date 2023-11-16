США ввели новые санкции против России

Министерство финансов США обновило санкционный список в отношении России. В него попали порядка 20 российских компаний, 10 физических лиц и 3 морских судна. Соответствующая информация появилась на сайте американского ведомства.

Так, под ограничения попали предприятия ВНИИР Трансстрой, ВНИИР Промэлектро, ВНИИР Гидроэлектроавтоматика, а также судоходные компании «Прогресс» и Gallion Navigation Incorporated с регистрацией в Либерии. Другая компания, попавшая под санкции, Kazan Shipping Incorporated имеет регистрацию в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Кроме того, под санкции Соединенных Штатов попали нефтяные танкеры «Казань», «Лиговский проспект» и NS Century.

Президент России Владимир Путин ни раз заявлял, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад продолжает оказывать из-за проведения специальной военной операции на Украине. По словам российского лидера, западные государства санкционным давлением на РФ делают хуже только себе.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) представит новый, 12-й, пакет антироссийских санкций. По информации источников, он будет представлен 15 ноября.