США ввели очередные санкции против российских банков и политиков

Министерство финансов США расширило санкции против России. Соответствующий список с юридическими и физическими лицами, в отношении которых введены ограничения, ведомство опубликовало на своем сайте в четверг, 2 ноября.

В санкционном списке оказались российские банки «ХКФ банк», «Русский стандарт», «Всероссийский банк развития регионов», «Почта Банк», ВБРР, инвестиционная компания АФК «Система» и связанные с ней структуры, «СПБ Биржа», компания «Арктик СПГ-2», являющаяся проектом компании «Новатэк», корпорации «Аеон», Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой», а также МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Минфин Соединенных Штатов также внес в «стоп-лист» бывшего акционера компании Siberian Goldfields, владеющей золоторудным проектом Железный Кряж в Забайкалье, Глеба Троценко и заместителей главы Минпромторга России Виктора Евтухова и Алексея Беспрозванных, а также российского конструктора Александра Захарова, участвующего в разработке беспилотника «Ланцет», и членов его семьи.

Всего под новые американские санкции также попали более 190 компаний из ОАЭ, КНР, Монголии, Турции, Швейцарии, Люксембурга.

Россия находится под санкциями Европейского союза (ЕС) и США с 2014 года – после того, как Республика Крым и Севастополь вернулись в состав РФ. Санкционная политика в отношении страны обострилась после начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин ни раз отмечал беспрецедентность такой политики стран Запада, но заявлял, что страна справится со всеми ограничениями.