США ввели санкции против экс-министра финансов России Алексея Кудрина

Министерство финансов США обновило санкционной список. Под новые ограничения попал бывший министр финансов России, а ныне – член Совета при президенте РФ по противодействию коррупции Алексей Кудрин.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства в четверг, 20 июля. Помимо Кудрина, под ограничения попали еще 17 человек. В их числе замминистра финансов Леонид Горнин, врио губернатора Смоленской области Василий Анохин.

Кроме того, под санкции попал бизнесмен Валерий Чекалов, которого США связывают с деятельностью ЧВК «Вагнер» и связях с ее основателем Евгением Пригожиным.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон будет бороться в 2023 году с попытками РФ обойти санкции.

США и другие страны Запада продолжают вводить санкции в отношении российских политиков и бизнесменов с февраля 2022 года. Также ограничения Вашингтона затрагивают оборонно-промышленный сектор страны и финансовую сферу. В санкционном списке США значатся президент России Владимир Путин, а также банковский сектор, например, ВЭБ и Промсвязьбанк.

20 июля стало известно, что Минфин Великобритании снял санкции с основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова. Теперь его счета в стране могут быть разморожены.