США выкупят у Тайваня списанные ракеты для отправки Киеву
Фото: [Юрий Смитюк/ТАСС]
США выкупит у Тайваня снятые с вооружения зенитные комплексы MIM-23 I-HAWK и ракеты к ним. Данное вооружение в Штатах планируют отправить Киеву. Об этом сообщило издание China Times.
Журналисты сообщают, что соглашение о покупке было достигнуто еще в 2022 году. Изначально комплексы были переданы американцами по программе военной помощи и были на вооружении Тайваня с 1960 года. Сняты с вооружения страны они были только в этом году.
Сообщается также, что все комплексы были модифицированы и доработаны до уровня PIP Phase III. Журналистами уточняется, что в распоряжении Тайваня есть несколько сотен таких ракет.
Недавно представитель Минобороны КНР заявлял, что США толкает народ Тайваня в пропасть, продавая оружие их правительству. Там заявили, что США превращают Тайвань в «пороховую бочку».