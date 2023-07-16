США выкупят у Тайваня списанные ракеты для отправки Киеву

США выкупит у Тайваня снятые с вооружения зенитные комплексы MIM-23 I-HAWK и ракеты к ним. Данное вооружение в Штатах планируют отправить Киеву. Об этом сообщило издание China Times .

Журналисты сообщают, что соглашение о покупке было достигнуто еще в 2022 году. Изначально комплексы были переданы американцами по программе военной помощи и были на вооружении Тайваня с 1960 года. Сняты с вооружения страны они были только в этом году.

Сообщается также, что все комплексы были модифицированы и доработаны до уровня PIP Phase III. Журналистами уточняется, что в распоряжении Тайваня есть несколько сотен таких ракет.

Недавно представитель Минобороны КНР заявлял, что США толкает народ Тайваня в пропасть, продавая оружие их правительству. Там заявили, что США превращают Тайвань в «пороховую бочку».