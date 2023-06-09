США выступают против обозначения КНР развивающимся государством
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Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США поддержал законопроект, в котором говорится, что Штаты должны принять меры и лишить Китай статуса развивающейся страны, сообщает ТАСС.
Авторы этой идеи настаивают, что Америка должна добиться того, чтобы во всех международных организациях Китай имел статус страны с доходами выше среднего уровня, также возможен вариант страны с высоким уровнем доходов или развитого государство. Инициаторы таких изменений считают, что вне зависимости от успеха принятых мер, Штатам нужно сделать так, чтобы лишить КНР возможности использовать режим преференций. Если страна имеет статус развивающейся, ей положена помощь от международных организаций, такими инициативами США пытаются сделать все, чтобы Китай не мог получать какие-либо меры поддержки.