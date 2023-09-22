США выступили против применения силы в Карабахе

Соединенные Штаты выступают против применения силовых мер со стороны Азербайджана или Армении на территории Нагорного Карабаха. Подобный подход противоречит усилиям по достижению мира в регионе. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен, его слова передает издание РИА Новости .

Во время пресс-конференции в Нью-Йорке Блинкен заявил, что США считают неприемлемым применение силовых методов. Он отметил, что оно не соответствует усилиям, прилагаемым для достижения справедливого мира в Карабахе, и заявил об обеспокоенности США гуманитарной ситуацией в регионе.

Блинкен назвал необходимым обеспечить население Карабаха доступом к гуманитарным организациям и заявил о приоритетности данного вопроса для своего государства.