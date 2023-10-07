США высылают двух российских дипломатов без объяснения причин

США высылают двух российских дипломатом, не объяснив причины. Об этом 7 октября сообщил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.

Политик подчеркнул, что такие шаги Вашингтона фактически можно прировнять к принципам мести. Его слова приводят РИА Новости.

«Если за таковой не считать ссылку на то, что, дескать, власти страны пребывания не обязаны ничего объяснять. Таким образом, фактически мы имеем дело с банальной местью, что не делает чести американской дипломатии», – заявил Антонов.

14 сентября Министерство иностранных дел РФ вызвало посла США Линн Трейси для объявления о высылке двух американских дипломатов. Ведомство дало статус персон нон грата Джеффри Силину и Дэвиду Бернстайну.

Комментируя это, Антонов отметил, что дипломатов США уличили в работе, не связанной с дипломатическими целями. По его словам, американцы намеревались нанести ущерб национальным интересам и безопасности страны.

Антонов назвал действия американской стороны «очередным конфронтационным выпадом».