США вывели миротворцев из Южного Судана на фоне угрозы гражданской войны

США вывели группу своих офицеров из миротворческой миссии ООН в Южном Судане на фоне обострения обстановки и угрозы новой гражданской войны, сообщили в ООН.

На фоне нарастающего кризиса в Южном Судане Соединенные Штаты приняли решение временно вывести часть своих миротворцев, служивших в составе миссии ООН (МООНЮС). Как передает радиостанция Tamazuj со ссылкой на представителя ООН в Нью-Йорке, эвакуация прошла 6 апреля по инициативе Вашингтона и без публичных разъяснений.

Официальный представитель миссии отметил, что речь идет о группе офицеров военных штабов, находившихся в столице Джубе. Их вывод может отразиться на выполнении мандата миссии, поскольку вклад США был признан «решающим» в условиях нарастающего напряжения.

Накануне глава МООНЮС Николас Хейс предупредил, что страна балансирует на грани возобновления гражданской войны. В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио уже в апреле заявил об аннулировании американских виз для граждан Южного Судана и введении новых ограничений на въезд.

Ранее Лавров заявил о попытке Запада вернуться в афганский конфликт.