США официально заявили о готовности соблюдать ДСНВ

Американская администрация может отказаться от контрмер, принятых ранее Белым домом по Договору о договоренностей в сфере контроля над вооружениями (ДСНВ), информацию распространил на своем сайте Госдеп США.

В то же время отмечается, что инициатива США не бескорыстная и возможна в обмен на возврат к исполнению ДСНВ Москвой. В госдепартаменте подчеркнули, что Вашингтон продолжает передавать заблаговременные уведомления Москве о своих пусках баллистических межконтинентальных ракет, а также о ракетах, запущенных с подлодок.

«США заявили о своем желании и готовности отменить свои контрмеры и вернуться к полному соблюдению ДСНВ, если и когда Россия также вернется к соблюдению своих обязательств в рамках данного договора. США не принимали контрмер в отношении ключевых ограничений ДСНВ и продолжают полностью соблюдать эти ограничения», — следует из текста опубликованного документа.

Напомним, президент России Владимир Путин в в своем послании Федеральному собранию в 2023 году объявил о приостановке участия Москвы в российско-американском ДСНВ, добавив при этом, что РФ не выходит окончательно из договора.